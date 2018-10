Enrico Preziosi, patron del Genoa, ha fatto il punto della situazione dagli uffici della Lega Calcio.



SUL NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA: 'Ci sarà una proposta di un nome nuovo, sul quale convergeremo tutti. Il Presidente ci ha invitato a ragionare su un nome entro venerdì e speriamo di convergere su quello. Io non ho niente contro Gravina ma non può essere il nostro nome. Chiunque volesse andare contro la serie A lo faccia pure con tutto quello che può susseguire. Si deve dare la giusta considerazione delle forze in campo, non si può pensare che la serie A di un'altra lega o dei Dilettanti. Mi sembra ingiusto, visto che poi dobbiamo contribuire con milioni e milioni, che veniamo considerati come motrice del calcio italiano. Se si vuole fare una forzatura, si farà una forzatura, se si vuole trovare una soluzione armonica è un altro discorso. Vedremo nella conferenza di venerdì. La serie A è compatta sulla formula, poi magari litigheremo sul candidato'.



SUL VAR: 'A me sembra che sia rimasto troppo a discrezionalità degli arbitri, se gli episodi sono rivelanti o detengono dei dubbi la Var va applicata. A me sembra che, da quelle che sono le lamentele e qualcosa è successo anche a noi, ci sia ancora troppa discrezionalità mentre utilizzare la Var non costa niente, visto che contribuirebbe a dare una giusta interpretazione del fallo'.



SU MAROTTA IN LEGA: 'Lui ha già detto che ha un altro, io cedo che sia quello il suo destino. Ha finito il ciclo e ha bisogno di nuovi stimoli. Certamente non come commissario o come presidente FIGC'.