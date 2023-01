Citare la Bibbia per attaccare la Juventus. Lo ha fatto ieri Nicola Legrottaglie, ex difensore bianconero, che non ha usato parole leggere per commentare le vicende extra-campo che stanno attanagliando la Vecchia Signora tra plusvalenze e manovra-stipendi. "Ho fatto delle ricerche personali, e mi sono imbattuto in questa frase - ha esordito il difensore campione d'Italia col Milan nel 2011 sulle frequenze di Sportitalia -. 'Meglio una buona reputazione che grandi ricchezze, la bontà è meglio dell'oro e dell'argento'".



"Nove scudetti vinti e poi perdi la reputazione..ne vale la pena?" si è chiesto Legrottaglie -. Hai vinto sul campo sì, ma il sistema che hai creato probabilmente ti ha aiutato a prendere giocatori. Perchè chi comanda nel calcio non fa nulla?". A ognuno le proprie risposte.