Il Napoli e la Spagna. Un legame particolare, un po' forse per quell'idea di calcio votato all'estetica e all'attacco predicata da un allenatore come Rafa Benitez, che nel 2013 portò il club di De Laurentiis in una nuova dimensione anche dal punto di vista internazionale e che rappresenta l'anello di congiunzione tra i primi grandi colpi provenienti dalla Liga - come dimenticare il terzetto Reina, Albiol, Callejon? - e l'ultimo in ordine di tempo. Perché Gabri Veiga, talentuoso centrocampista offensivo classe 2002 arriva dal Celta Vigo, l'attuale squadra di Don Rafa.



Fra i dieci acquisti del Napoli in Spagna non mancano tuttavia alcuni clamorosi flop o calciatori che sono stati poco più che meteore. Scopriteli insieme a noi nella seguente GALLERY.