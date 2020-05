. Provoca uno strano effetto sentire parlare di un, una fra le misure più in vista nel decreto che doveva chiamarsi Aprile e invece con nome diverso è giunto a compimento in pieno maggio.E si tratta di una misura concepita per non essere di puro welfare in favore delle famiglie, ma piuttosto di riconnessione in un mercato che in questo momento è istituzione sociale eterea.. E senza uno sforzo per farle incontrare, chissà quando mai sarebbero in grado di riconnettersi.e a determinate condizioni. Domanda e offerta guidate verso l'incontro da una mano per niente invisibile. La mano che assiste non una parte sola ma entrambe.. E ve li immaginate Minoo Jorgeche danno soldi alle società dopo avere pilotato la conclusione di un trasferimento?I mesi della pandemia ci restituiscono un'altra visione del rapporto fra lo Stato e il mercato. ConAssistiamo alla vertiginosa oscillazione indietro del pendolo, dopo l'ubriacatura neo-liberista che a partire dagli Anni Ottanta ha portato a confinare lo Stato dentro una nicchia ben sorvegliata.Con quali risultati lo vediamo adesso, specie se constatiamo gli effetti della privatizzazione dei sistemi sanitari e il crash test che per essi è stata la pandemia.Perché prima lo si accusava di esserci ancora troppo e invece adesso gli si chiede di fare di più.Dopo che, da utenti o da gestori, avremo sfruttato il periodo di vacanza grazie alle erogazioni governative. Vorremo davvero ricacciare indietro lo Stato? Bella domanda.