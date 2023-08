Dopo aver definito il ritorno in Germania di Robin Gosens dall'Inter, l'Union Berlino pensa di alleggerire la rosa di un'altra big di Serie A: si tratta della Juventus, e nello specifico il giocatore in questione è Leonardo Bonucci. Il difensore si allena da solo da quando i dirigenti gli hanno comunicato l'intenzione di Allegri di non puntare più su di lui, un orecchio al mercato in cerca di una nuova opportunità nel calcio che conta.



ANDIAMO A BERLINO? - Opportunità che potrebbe arrivare dall'Union, che disputerà la prossima Champions League e che secondo Sky si è mostrato interessato e avrebbe ricevuto in risposta un'apertura da Bonucci. La Juventus non si oppone minimamente: la priorità dei bianconeri è quella di far uscire i giocatori che, come il numero 19, non sono più ritenuti utili alla causa.