Da più giornisi mostra oltremodo preoccupato.Ha cominciato con una presa di posizione roboante controe ha terminato con l'intervista. Tema: la. Per il Presidente della FIGC si “sospetta” troppo a favore dei bianconeri. Troppe le opinioni, troppe le critiche sull'inchiesta Prisma e su quella della procura federale, che gli fanno dire come nel nostro: la procura di Torino e quella della F.I.G.C. in particolare.