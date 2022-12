Tonali, Rebic o Origi? Nessuno dei tre:. Ilha regalato a Pioli il successo nella prima amichevole invernale, una sofferta rimonta a Milanello contro il Lumezzane. Un inserimento deciso a pochi minuti dalla fine prima di infilare il portiere avversario e regalarsi una gioia indimenticabile.perché Eletu non aveva ancora segnato in questa stagione nelle 17 presenze con la Primavera rossonera tra campionato, Coppa Italia e UEFA Youth League. Non che sia prettamente il suo compito perché il nativo di Lagos, arrivato a Milano dopo aver mosso i primi passi nella Cedratese (società varesina satellite dei rossonero), ha si iniziato da trequartista, ma è stato poi inquadrato in un ruolo più arretrato, in mediana, dove ha convinto tutti e rafforzato le indicazioni degli scout del Diavolo.- Ora il primo gol sotto gli occhi di Pioli, ma per Eletu sono state 24 ore di fuoco se si pensa che. Un nome noto al mondo rossonero, perchénell'intricata trattativa per il rinnovo che coinvolge anchee il padre dell'attaccante (Antonio). Questione che Maldini e Massara affronteranno presto,che vedono Rafa ancora impegnato con il Portogallo. Intanto, aspettando Leao il Milan e Dimvula hanno chiuso il rinnovo di Eletu che non pensa a questi affari che lo toccano solo marginalmente: in testa ci sono 24 ore che resteranno indimenticabili tra la firma del contratto e un gol che può lanciarlo.