e di mamma Rita. Prima la gioia più grande, quella di vedere per la prima volta un figlio, e il giorno di quella emozione ha una data ben precisa,Ed è successo:, 11 settembre 2018,. Il piccolo grande(188 cm di centravanti) segna il gol del momentaneo 1-1 col suo mancino, esultando e mimando l'aquila con le mani. Al debutto, alla, sotto gli occhi di papà e del suo agente, SilvioGià, perché Giacomoha indossato fino all'Under 19 la maglia azzurra, poi ha scelto l'- Nato a, residente a, con doppio passaporto, è stato scoperto da Silvio, che dal, dove faceva la spola tra Juniores e Prima Squadra, lo ha portato alla: qualità indubbie, contratto fino al 202,0 recentemente rinnovato per altre due stagioni, e fiducia, sin da subito. Cresce con la Samp (), cresce con la maglia dell': nel 2016lo chiama prima con l'Under 18 e poi con 'Under 19, andando in gol contro la- Il calcio dei giovani inizia a stare stretto, Giacomodeve prendere il volo: parte dalla, in, dove agli ordini di misterrealizza 8 gol, con la media realizzativa di una rete ogni 2 gare., la, lo step successivo, dove c'è un tecnico comeche coi giovani sa come si fa: una partita in, 3 in campionato, due delle quali da titolare, compresa l'unica vittoria stagionale al debutto con lo Spezia. E ora, una crescita che non si ferma: Christian, commissario tecnico dell', ha deciso di convocarlo con la nazionale maggiore (amichevole con la Giordania e Nations League contro Israele), nel momento più difficile del ct, a rischio esonero. Un passato azzurro, la svolta, un presente rosso.