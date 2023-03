L'inter si ritrova, vincendo 2-0 contro il Lecce, al quale non riesce un altro scherzetto contro una big. Successo della Roma nel big match contro la Juventus, una sfida decisa da Mancini e macchiata dall'espulsione di Kean nel finale per un calcione all'indirizzo del match winner. La squadra di Allegri è sfortunata, è condannata da tre pali.e, in Spagna, la vittoria di misura del Barcellona contro il Valencia: ora il Real Madrid, fermato dal pareggio a Siviglia contro il Betis, è a -9.