Prima partita al Viola Park dopo la tragedia Barone: palloncini al cielo prima di Fiorentina-Inter femminile

Redazione CM

Un altro pomeriggio intenso è andato in scena a Firenze, dopo che mercoledì è stato tributato l'ultimo saluto della città al dg Joe Barone. Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, gara di Serie A femminile valida per la poule scudetto, Barone è stato ricordato con un minuto di silenzio e le calciatrici che hanno lasciato volare alcuni palloncini in cielo.



Erano presenti il numero uno viola Rocco Commisso e la moglie Catherine, attesi domani in America per i funerali dell'amico, colpito da un arresto cardiaco proprio una settimana fa, prima di Atalanta-Fiorentina di campionato. Il decesso è avvenuto due giorni dopo, all'ospedale San Raffaele di Milano. .