Dalla BBC alla BC, Bonucci e Chiellini, gli ultimi due rimasti di un muro che per anni è stato tra i migliori d'Europa e di cui si è discusso tanto, celebrandola anche come la più forte difesa della storia della Juve e non solo. Ora, però, molto è cambiato e quel muro piano piano ha perso i pezzi, senza sgretolarsi, ma comunque invecchiando.