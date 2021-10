Domani andrà in scena Napoli-Atalanta Primavera, gara valida per la sesta giornata del Campionato Primavera 1. Palla al centro alle 10:45 allo Stadio Piccolo di Cercola. Partenopei che sono reduci da un successo in trasferta contro il Milan, bergamaschi, invece, che hanno pareggiato lo scorso turno contro il Lecce e perso in Youth League contro Manchester United. Le due squadre si trovano a metà classifica, con il Napoli a 9 punti e l'Atalanta a 8. Azzurrini che in casa non hanno mai trovato la vittoria in questo avvio, perdendo contro Sampdoria e Pescara, così come i nerazzurri sono fermi a un pareggio e un ko lontano da Bergamo.



Ecco i convocati di Frustalupi, allenatore del Napoli: Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Spedalieri, Toure.