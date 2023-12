É tempo di derby nel campionato Primavera 1. L’Inter di Christian Chivu, alle ore 11, è pronta a sfidare i cugini del Milan, allenati da Ignazio Abate, per il match valevole la 14^ giornata di Serie A Primavera. Il match verrà trasmesso in diretta su Sportitalia, sul DDT al canale 60 e 560, in modalità HbbTV e streaming. A dirigere l’incontro, come comunicato dalla Lega Serie A, sarà Andrea Bordin di Bassano del Grappa. I suoi assistenti saranno Giulia Tempestilli e Matteo Pressato.



INFO – Sfida d’alta classifica visto che, attualmente, i nerazzurri si trovano al 1° posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sui rossoneri. Lo scontro diretto di oggi chiarirà prospettive e ambizioni da parte di entrambe le società che, anche in Youth League, hanno ben figurato, qualificandosi al turno successivo.



FORMAZIONI UFFICIALI -



INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Kamate, Sarr, Quieto. All. Chivu.



MILAN (4-3-3): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Malaspina, Magni, Stalmach, Zeroli, Cuenca, Scotti, Camarda, Traoré. All. Abate.