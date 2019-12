CAMPIONATO PRIMAVERA 1



MARCATORI - Napoli-Lazio: 1-2 (D’Onofrio (N) 46’; Falbo (L) 50’, Moro (L) 67’)



IL MATCH - Nella sfida salvezza tra Napoli e Lazio ha la meglio la squadra ospite. Primo tempo senza troppe emozioni, ma allo scadere arriva il vantaggio partenopeo grazie al tap-in di D’Onofrio che porta momentaneamente il Napoli avanti. Nella ripresa pareggio dei capitolini dopo 5’ in seguito ad un contatto più che dubbio al limite dell’aria del Napoli. La conclusione di Falbo (fresco di esordio in Europa League) da fuori è vincente. I padroni di casa staccano la spina e la Lazio trova il vantaggio al 67’ grazie alla rete di Moro. Forcing finale del Napoli, nervi tesi, ma al triplice fischio il risultato è di 1-2 per la Lazio che conquista tre punti preziosi per la salvezza, mentre gli azzurrini restano in fondo alla classifica.