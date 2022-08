Anche per la seconda giornata del campionato Primavera 1 non sono mancate le sorprese e non è una casualità che in vetta alla classifica a punteggio pieno ci siano quattro squadre (Fiorentina, Lecce, Bologna e Torino) che stanno mostrando un calcio propositivo e gioiellini in orbita per la prima squadra.



Prima roboante vittoria per la Juventus che si impone per 4-0 contro l'Udinese, mentre cade ancora il Milan di Abate sconfitto per 2-1 in trasferta dall'Udinese. Non riesce ad ingranare l'Inter campione in carica di Cristian Chivu, che rimonta e si salva 2-2 contro il Cagliari. Passo falso anche per la Roma di Guidi sconfitta in casa 2-0 dal Bologna e infine vola il Torino che si imponte per 3-2 sull'Atalanta.