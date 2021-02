Il periodo non positivo della prima squadra lo vive anche la Primavera del Napoli. Dopo il ko di sette giorni fa è arrivata una nuova sconfitta, oggi contro i pari età del Pescara. La gara si decide nel secondo tempo grazie alle reti di Chiarella e Kuqi, che portano in vetta alla classifica del Campionato Primavera 2 gli abruzzesi.



NAPOLI (3-5-2): Daniele; Spedalieri, Guarino, D’Onofrio (21’ s.t. Umile); Potenza (21’ s.t. Amoah, Nzila (21’ s.t. Vergara), Sami, Virgilio (41’ s.t. Di Dona), Romano; Furina, Ambrosino (32’ s.t. Acampa). All. Cascione.



PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Longobardi, Chiacchia, Veroli, Pedicone (32’ s.t. Salvatore) D’Aloia, Tringari (26’ s.t. Dieye Baka) Calio (26’ s.t. Seck); Chiarella (32’ s.t. Mancini), Belloni, Kuqi (44’ s.t. De Marzo). All. Iervese.



CLASSIFICA PRIMAVERA 2 - Pescara 24; Lecce 23; Virtus Entella, Spezia 15; Pisa 13; Crotone 12; Benevento, Napoli, Cosenza 11; Frosinone 9; Reggina 4; Salernitana 3.