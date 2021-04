Il Napoli Primavera domani scenderà in campo per affrontare i pari età del Benevento in quello che sarà un derby importantissimo. Gli azzurrini hanno bisogno di tre punti per continuare la loro corsa verso la promozione in Primavera 1. Il fischio d'inizio sarà alle 12:30 presso il Centro Sportivo di Avellola. Emmanuel Cascione, allenatore della Primavera del Napoli, potrà contare su Antonio Cioffi, esterno classe 2002 stabilmente aggregato alla prima squadra.



Questi i convocati: Acampa, Ambrosino, Barba, Cataldi, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, Furina, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Labriola, Pinto, Potenza, Romano, Sami, Sepe, Spedalieri, Umile, Vergara, Virgilio.