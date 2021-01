Dopo oltre due mesi riparte il calcio giovanile. Oggi sono scese in campo le squadre del girone B del Campionato Primavera 2. Il Napoli ha da recuperare tre partite contro Pescara, Reggina e Pisa (non disputate causa Covid-19). Intanto oggi è andata in scena la quinta giornata con Frosinone e Napoli che pareggiano a Ferentino a reti bianche.



LA PARTITA - Sfida priva di grandi emozioni, anche se gli azzurrini hanno più occasioni nei primi dieci minuti per passare in vantaggio. Subito Ambrosino, che però da buona posizione spreca e calcia largo. L'altra grossa chance ce l'hanno Vergara e Virgilio ma non riescono a sbloccare il match che nel secondo tempo cala di ritmo fino al triplice fischio. Dopo l'esordio amaro in trasferta a Lecce (4-1 per i pugliesi) il Napoli trova il primo punto del suo campionato.



I RISULTATI - ​Cosenza-Pisa 0-0, Frosinone-Napoli 0-0, Reggina-Benevento 2-3, Salernitana-Crotone 2-4, Spezia-Pescara 0-0. Lecce-Virtus Entella oggi ore 11:00.



CLASSIFICA PRIMAVERA 2 - Crotone 10; Cosenza, Benevento, Pescara 7; Lecce 6; Salernitana, Virtus Entella, Pisa 3; Frosinone, Spezia 2; Napoli 1; Reggina 0.