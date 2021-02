In Campania è in aumento il numero dei contagiati per Covid-19, così è scattata la "zona gialla". Anche il mondo del calcio è stato colpito nell'ultimo anno dalla diffusione del virus, con una prima interruzione e una ripresa solo dal mese di giugno.



Il calcio giovanile ha avuto maggiori difficoltà, ma è riuscito a ripartire ugualmente. Emergono tutt'oggi dei nuovi ragazzi positivi, così come accaduto al Napoli Primavera nell'ultima settimana. Gli azzurrini hanno riscontrato dei nuovi casi in rosa - dopo una positività prima di Salernitana-Napoli (già rinviata) - e così si fermeranno per una decina di giorni, sospendendo anche gli allenamenti per evitare la diffusione del contagio. Rinviata Napoli-Spezia di sabato 27 febbraio e Napoli-Lecce di sabato 6 marzo, entrambe a data da destinarsi.