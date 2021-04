Continua il Campionato Primavera 2. Oggi andrà in scena la 19ª giornata e il Napoli sarà impegnato in casa contro i pari età della Virtus Entella. Fischio d'inizio previsto alle ore 14:30. Le due squadre si giocano un posto nelle parti alte della classifica per salire in Primavera 1.



Emmanuel Cascione, allenatore del Napoli, potrà contare su Idasiak e Cioffi, aggregati in questi giorni alla prima squadra. Il primo è stato chiamato in causa per figurare come terzo portiere visto l'infortunio di Ospina, il secondo, invece, è oramai in pianta stabile a disposizione di Gattuso.