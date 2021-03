Nonostante i tantissimi stop causa Covid continua il Campionato Primavera 2. Oggi si sono affrontate Napoli e Pisa allo Stadio Piccolo di Cercola (NA). I padroni di casa sono passati subito in vantaggio grazie al gol di Valerio Labriola su calcio di punizione. Diverse occasioni importanti per il Napoli che però ha sprecato tanto soprattutto con D'Agostino. Il Pisa ha preso coraggio e al 5' della ripresa ha trovato il pareggio con il taglio sul primo palo di Gaffi che ha bruciato una distratta difesa del Napoli. Azzurrini che hanno cercato il 2-1 per il resto della gara senza riuscire a sfondare nell'area avversaria. In campo per 90' anche Cioffi - che ha già esordito con la prima squadra - ma è stata incolore la sua prestazione. Meglio Costanzo, difensore convocato nell'ultimo periodo da Gattuso.



NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba (19’ s.t. Romano 6), Spedalieri, Costanzo, Potenza; Cioffi, Virgilio, Cataldi (19’ s.t. Sami), Labriola (41’ p.t. Amoah, 19’ s.t. Vergara); D’Agostino, Furina (41’ s.t. Di Dona). All. Cascione.



PISA (4-3-1-2): Falsettini; Arapi, Bechini (1’ s.t. Romiti), Gaffi, Mauro (1’ s.t. Macchi); Penco, Hanxhari (41’ s.t. Del Rosso) Andreano (36’ s.t. Sabia); Sibilio (1’ s.t. Lepri); Panattoni, Susso. All. Paffi.



CLASSIFICA PRIMAVERA 2 - Pescara 31; Lecce 27; Virtus Entella 21; Benevento 20; Napoli, Crotone, Spezia 18; Pisa 15; Cosenza 14; Frosinone 12; Reggina 10; Salernitana 6.