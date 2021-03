Alle ore 15 è andata in scena la sfida tra Reggina e Napoli, valida per il recupero della terza giornata del Campionato Primavera 2. I partenopei avevano bisogno di trovare una vittoria dopo il deludente pari di sabato scorso contro il Pisa.



La risposta c'è stata, il Napoli ha superato la Reggina vincendo 1-2. Succede tutto negli ultimi minuti. Al 77' arriva il gol del vantaggio napoletano grazie ad un bel mancino ad incrociare di Ambrosino. Pareggia all'84' la Reggina con una punizione spettacolare di Bezzon che si infila sotto l'incrocio dei pali. Ma al 90' Cioffi stacca in anticipo e regala tre punti preziosi al Napoli che ora vede nuovamente le zone alte della classifica e l'obiettivo promozione ancora alla portata.