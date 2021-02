Il calcio giovanile da un mese a questa parte ha ripreso il suo percorso con regolarità, dopo lo stop forzato causa Covid. Oggi in programma c'è la decima giornata del Campionato Primavera 2.



Due gare però non si disputeranno: si tratta di Salernitana-Napoli (girone B) e Cremonese-Pordenone (girone A), rinviate a data da destinarsi. Tra gli azzurrini è stata riscontrata la positività di un giocatore e non c'erano i tempi tecnici per ottenere tutti i risultati in tempo per la sfida di oggi programmata alle 14:30. Il Napoli tornerà in campo mercoledì 24 febbraio per il recupero della seconda giornata di campionato in casa contro il Pescara.