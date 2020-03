La Lega Serie A ha annullato e rimandato a gara da destinarsi per l'emergenza Coronavirus ben 3 gare. Si tratta di Atalanta-Cagliari, Bologna-Torino e Chievo-Lazio. Andrà invece regolarmente in campo il restante turno di campionato, la 22esima.



Si parte oggi con Fiorentina-Napoli alle 15, mente domani spazio al big match Roma-Inter delle 13 e a Pescara-Sassuolo in programma alle 14.30. Due, infine, le gare in programma domenica con Juventurs-Genoa delle 12 e Samp-Empoli delle 14.30.