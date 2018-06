Si è chiusa sabato seradei campionati giovanili che ha portato il vecchio campionato Primavera a tre gironi a trasformarsi in una nuova realtà a girone unico quanto più simile possibile ai campionati professionistici con tanto di meccanismi di retrocessione/promozione playoff e playout.protagonista assoluta dell'intera annata in cui vincendo Campionato, Supercoppa Italiana e Torneo di Viareggio ha di fatto lasciato soltanto un trofeo ufficiale alla concorrenza, la Coppa Italia vinta dalTanti, tantissimi i ragazzi che hanno saputo sfruttare appieno questa nuova stagione e tanti sono i prospetti che vedremo nei prossimi anni destreggiarsi fra i campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro. Difficile, ma non impossibile, scegliere e stilare una top 11 della competizione. Impossibile, invece, è scegliere il migliore talento del torneo perchè nessuno, neanche Musa Barrow ha saputo confermarsi con continuità assoluta di rendimento nel corso dell'anno.che non può non essere premiato. L'Inter ha cambiato volto tante volte in stagione e l'allenatore nerazzurro ha saputo plasmare di volta in volta la miglior squadra possibile in base ai giocatori più in forma.Nella top 11 ovviamente non hanno trovato spazio tanti ragazzi che hanno saputo fare bene nel corso dell'anno, ma che sono stati penalizzati chi dal rendimento della squadra, chi dall'utilizzo a singhiozzo chi dal calciomercato. E' il caso di Karlocapocannoniere delda fuoriquota ( LEGGI QUI ) o di Nicolatrascinatore nella vittoria in Coppa Italia Primavera ( LEGGI QUI ), ma anche di LEGGI QUI ), promosso in prima squadra nel disperato tentativo salvezza delMa anche gran parte della rosa dell'Inter con i vari LEGGI QUI ) e la sorpresa del Viareggio e della Nazionale Under 17 LEGGI QUI ). La Juventus che ha comprato tanto nel corso dell'anno ha vissuto fasi alterne ma ha messo in risalto i talenti di- In porta spazio a, protagonista con le sue parate della corsa fino alla finale scudetto dellaFra i terzini premiamo la costanza e la capacità di spinta abbinata allo strapotere fisico di LEGGI QUI ), nota positiva in nell'annata negativa del Milan, edell'Inter. Collaudata anche in Nazionale Under 19 la coppia di centrali dai piedi educati e arcigni marcatori formata dadell'Atalanta edell'Inter destinato a passare proprio ai bergamaschi per 7 milioni di euro. A centrocampo quantità, fisicità e gol con(6 gol e 4 assist per un mix fra Kessie e Cristante dell'Atalanta) e(il nuovo De Rossi con 6 gol e 4 assist all'attivo con la Roma). Sulla trequarti l'unica nota positiva di un Napoli precipitato dalla Youth League alla lotta salvezza:è pronto pe run salto in prima squadra con i suoi 17 gol e 14 assist stagionali. In attacco impossibile non premiaredell'Atalanta ( LEGGI QUI ), capocannoniere con 24 gol stagionali e la promozione meritata in prima squadra. A suoi fianchi altri due bomber di razza. Da un lato Gabriele Gori ( LEGGI QUI ), trascinatore della Fiorentina e dall'altro LEGGI QUI ) scheggia impazzita della Roma che ha trovato anche l'esordio con Di Francesco.Cerofolini; Bellanova, Bettella, Del Prato, Sala; Colpani, Marcucci; Gaetano; Gori, Barrow, Antonucci. All. Vecchi.