Sì, il risultato espresso dal campo ha premiato i giallorossi di Federico, ma il risultato al momento non è ancora stato omologato. Il club toscano, infatti ha sollevato un dubbio sui cambi fatti dall'allenatore della Roma che al 27esimo del primo tempo, completando un triplo cambio, potrebbe aver violato le regole dei fuoriquota.- Partiamo dal regolamento, che per questa stagione è stato rivisto alzando e di tanto le età limite dell'intera categoria trasformandolo di fatto in un campionato Under 20. Eppure fra le righe è chiaro (o forse no) quanti giocatori fuoriquota si può schierare in campo in contemporanea. In particolare si possono impiegare:E quindi veniamo a cosa è successo in campo.Al minuto 27 il triplo cambio con, la Roma invece ritiene il cambio regolare, con la partita che è andata avanti fino al triplice fischio con la vittoria per 5-3 dei giallorossi che però non è stata omologata.Sostanzialmente l'Empoli contesta il fatto che nel regolamento è specificato che i 2004 in campo possono essere solo 6, mentre il 7° eventuale fuoriquota può non avere limiti d'età, ma dai 2003 in su. La Roma invece considera quel "senza limiti d'età" valido anche per i 2004. Sarà il Giudice Sportivo ora a prendere una decisione definitiva.