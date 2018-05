Si è chiusa nella giornata di ieri con i risultati dell'ultima giornata di campionato la regular season del campionatola prima edizione del torneo a girone unico. Tante le sorprese, tante le delusioni in vista di playoff, playout e final four che assegneranno il torneo.Promosse a pieni votiin vetta al campionato dall'inizio alla fine e aritmeticamente da tempo certe dell'accesso alla Final Four. I nerazzurri (che hanno una profondità di rosa invidiabile) hanno anche vinto il Torneo di Viareggio (I) e avuto il merito di portare avanti un bel percorso nella Uefa Youth League terminato soltanto agli ottavi di finale soltanto ai rigori contro il Manchester City. L'Atalanta è invece squadra solida e, valore aggiunto, ha anche regalato alla prima squadra allenata da Gian Piero Gasperini il bomber decisivo per la rincorsa europea della prima squadra:).Promosse, ma con l'asterisco ancheche si sfideranno con la Juventus in un doppio scontro playoff. I giallorossi hanno scelto di rifondare, ringiovanendo incredibilmente la rosa, ma trovando subito un ottimo amalgama con talenti importanti che stanno già toccando la prima squadra come). Il Torino di Coppitelli che ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, promuove) e Butic, ed è in striscia positiva da 7 giornate. Difficile il confronto playoff con la Fiorentina di Sottil e) con cui però i granata hanno due vittorie su due in campionato.Ai playoff soltanto all'ultima giornata ringraziando un'Atalanta con la testa già alle Final Four è la Juventus di Dal Canto, protagonista di un inizio di stagione disastroso fra campionato e Youth League e che ha vissuto alti e bassi importanti soprattutto successivi ai periodi di mercato. I bianconeri hanno cambiato tantissimo nel corso dell'anno, ma ringraziano i gol di Del Sole, Fernandes e) per la chance playoff contro la Roma.Grande delusione arriva invece dal Milan che, dopo un inizio disastroso, con Gattuso era riuscita a risalire fino al terzo posto. L'avvicendamento con Lupi ha evidenziato una rosa costruita male, che si è basata su ciò che rimaneva del gruppo dei '98 (i migliori erano già emigrati in prima squadra) a cui sono stati aggiunti giovani di grande prospettiva come Capanni,) e Pobega, ma a cui è mancato incredibilmente un centravanti finalizzatore, errore da matita rossa per Mirabelli, proprio come per la prima squadra.Meritatamente ai playout per non retrocedere Verona e Udinese, due formazioni dal grandissimo potenziale, con tanti fuoriquota ancora inesplosi come Tupta e Garmendia che non hanno saputo incidere in positivo sul risultato finale. Ritornerà dalla prima squadra), nota positiva per i gialloblù, dopo l'esordio in Serie A?Grandissima delusione, infine per, due formazioni che nei passati anni hanno lottato per il titolo o per i playoff ma che in stagione non hanno saputo costruire una squadra all'altezza della competizione. Dopo le promozioni in prima squadra dei vari Murgia e Okonkwo i due settori giovanili sembrano essersi fermati.