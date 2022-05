Sesi stanno contendendo lo scudetto in un duello accesissimo in questo finale di campionato, altrettanto non sta accadendo neldove le due formazioni stanno combattendo per obiettivi e risultati completamente opposti e oggi,e valido per la 33ª giornata del campionato. A seguire l'evento ci sarà Live il nostro Emanuele Tramacere.All'andata si imposero i nerazzurri dicon un 2-1 firmato da Casadei e Peschetola che resero nullo il gol di Nasti e oggi l'Inter, in caso di vittoria di fatto blinderebbe il secondo posto che vorrebbe dire accesso diretto alle final 4 del campionato. Dall'altra parte in panchina non c'è più Federico, esonerato dopo un periodo negativo che ha portato il Milan a un passo dalla zona playout, mache, in caso di vittoria, si assicurerebbero con una giornata di anticipo la salvezza ai danni del Genoa.Inter (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Cortinovis (C), Hoti, Carboni F.; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek.Milan (3-5-2): Desplanches; Coubis, Stanga (C), Bosisio; Borges, Robotti, Gala, Foglio, Bozzolan; Nasti, Lazetic.Subito aggressivo l'Inter che prova una verticalizzazione per Jurgens che non trova l'aggancio.Cross di Peschetola sul secondo palo, Fabbian ci arriva ma non riesce a calciare in porta.Ci prova Fabbian dal limite dopo una sgroppata di Zuberek. Ma il destro di prima finisce alto.Gala lancia in verticale per Nasti che punta Hoti, lo salta vincendo un rimpallo, poi salta Cortinovis e infine batte Botis rasoterra.Azione manovrata dell'Inter con Silvestro che arriva sul fondo e crossa a centro area dove si fionda di testa Jurgens il cui tiro sfiora il palo lontano.Gran lavoro di Lazetic che si trascna dietro due difensori avversari in fascia e alla fine conquista il calcio d'angolo.Grande lavoro di Zuberek che ruba palla a contrasto con Bosisio e si fa stendere. L'arbitro estrae un giallo severo più per la trattenuta di maglia che non per l'intervento in sé.