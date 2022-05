Intervistato a margine della semifinale di Coppa Italia, l'attaccante dell'Inter, Fabio Abiuso, che ha avviato la rimonta nerazzurra con la sua doppietta, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.



“Ho visto una grande reazione, nel primo tempo la partita si era messa male ma ho visto un grande atteggiamento della squadra e sono felice. Cosa non ha funzionato nel primo tempo? Non lo so, analizzeremo con il mister e capiremo cosa non è andato. La partita contro la Roma? Mi aspetto una gara combattutissima perché loro sono forti ma noi siamo molto carichi, specie dopo una rimonta del genere. Chivu? Il mister è sempre stato così, ci crede fino alla fine e ci ha trasmesso questa positività per rientrare in campo nel secondo tempo e fare quello che abbiamo fatto”.