Intervistato da Inter tv, il nuovo allenatore della Primavera nerazzurra, Cristian Chivu, ha parlato di quelli che sono i suoi obiettivi.



“Ogni anno bisogna portare qualcosa di nuovo. L'obiettivo è quello di responsabilizzare ciascuno dei ragazzi. Negli anni abbiamo sempre cercato di trasmettere la cultura del lavoro e puntiamo sempre a fare meglio. A me piace insegnare calcio, perché vengo da delle realtà che mi hanno permesso di crescere e migliorare costantemente. Ogni giorno si può imparare qualcosa, bisogna presentarsi all'allenamento con un obiettivo per non trasformarlo in routine. Imparare a fare autocritica e a gestire le varie situazioni è molto importante. I ragazzi sono in grado di stupirmi ogni giorno: io cerco di trasmettere i giusti valori, ma nello stesso tempo imparo molto da loro".