La Primavera di Armando Madonna viaggia a vele spiegate, prima in classifica e a un solo punto dalla possibilità di andarsi a giocare matematicamente le semifinali playoff per il tricolore di categoria. Da Oristanio e Satriano, passando per Casadei Stankovic, sono tanti i talenti in rampa di lancio, valorizzati anche dal lavoro tel tecnico lombardo, che però a fine anno potrebbe salutare i nerazurri per ripartire da una nuova avventura.



Ad oggi, l’Inter non ha ancora trovato con lui l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza al prossimo giugno. Madonna guadagna un compenso da circa 80 mila euro netti a stagione ma la politica dei costi imposta da Zhang sembra non risparmiare neanche lui. Al suo posto è pronto il tecnico dell’Under 18, Cristian Chivu, leggenda del Triplete cui l’Inter è pronta ad affidare la squadra Primavera. Nel frattempo ci sono ancora da affrontare una partita di campionato più i playoff, chissà se Madonna riuscirà a far cambiare idea a Zhang.