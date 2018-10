Poco prima della sfida tra Inter e Juventus, il tecnico nerazzurro Armando Madonna, ai microfoni di Sportitalia parla del momento che attraversa la sua squadra.



“Se le prossime saranno du settimane impegnative? Ci aspettano partite complicate ma è questo è bello perché serve per crescere e migliorare, sono gare piene di tensione. Vorrei che si ripartisse dal secondo tempo di Barcellona, per vincere bisogna giocare con la stessa intensità per 95 minuti e migliorare alcuni atteggiamenti”.