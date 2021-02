Intervistato a fine partita, il tecnico della Primavera dell'Inter, Armando Madonna, ha elogiato il centravanti Martin Satriano.



"Satriano? È sempre stato un giocatore che si è sacrificato per la squadra, ha sempre lavorato bene, non si è mai demoralizzato anche se non segnava, e questo gli ha fatto fare la differenza. Il gol con la Roma lo ha caricato, adesso gli riesce tutto, fa tutto con grande facilità, e questo per noi è un grande vantaggio. Con la Juventus prova di maturità? Non ancora, dobbiamo fare un bel filotto di vittorie prima di dire che siamo una squadra matura“.