Alessandro Renzi, figlio dell'ex-Premier e oggi Senatore Matteo Renzi, è uno dei protagonisti della Primavera dell'Empoli, da sempre grande settore giovanile capace di sfornare talenti importantissimi. Il centrocampista

classe 2004 e che da poco ha firmato anche il suo primo contratto da professionista con il club toscano questa volta non si è però fatto notare per la sua visione di gioco, bensì per un brutto episodio accaduto nella sifda persa contro la Juventus, che gli costerà 3 giornate di squalifica.



GOMITATA DA ROSSO - A partita praticamente finita, con il risultato già di 3-0 in favore della formazione bianconera, per contrastare una ripartenza di Doratiotto, Renzi (foto GettyImages) è entrato in maniera scomposta sul centrocampista bianconero, allargando volontariamente il gomito e colpendo al volto l'avversario. Subito il cartellino rosso che il giudice sportivo ha trasformato in una sanzione esemplare.



IL COMUNICATO - Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

RENZI Alessandro (Empoli): per avere, al 48° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al collo un calciatore della squadra avversaria.