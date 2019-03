Paolo Gozzi Iweru è il centrale della Juventus Primavera. Classe 2001, per tanti addetti ai lavori è uno dei futuri leader della Nazionale. Sì, tanta è la fiducia riposta nelle qualità fisiche, tecniche e morali del ragazzo. E a Tuttosport, ecco l'ennesima prova: il giocatore è impegnato al momento con l'Under 19 italiana, con la quale sta provando a qualificarsi per l'Europeo di categoria. "Penso alla finale dell'Europeo U117, è stato doloroso, ma abbiamo capito che non eravamo inferiori a nessuno. Ora ho un'altra possibilità in Under 19 e voglio dare tutto". Il difensore ha parlato anche dell'amico Kean: "Moise lo conosco benissimo, abbiamo vissuto insieme in convitto, si sapeva che un giorno sarebbe arrivato lì. E un giorno spero di arrivarci anch'io, anche se con un ruolo diverso. Non penso che sia impossibile, basta lavorare e credere in quello che si fa". L'idolo di Paolo? Chiellini: "Per me è il più forte. Prendere il suo posto sarebbe la realizzazioen del sogno che ho fin da bambino".