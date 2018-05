Il tecnico della Juventus Primavera Alessandro Dal Canto ha diramato l’elenco dei convocati per il match di ritorno dei play-off in programma domani in trasferta contro la Roma. Ecco la lista completa:



Abreu de Freitas, Anzolin, Capellini, Del Favero, Del Sole, Delli Carri, Di Pardo, Fernandes, Jakupovic, Lonoce, Loria, Meneghini, Merio, Montaperto, Morachioli, Morrone, Nicolussi Caviglia, Olivieri, Pereira Serrao, Portanova, Tripaldelli, Vogliacco, Zanandrea.