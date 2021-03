Nella 15ª giornata del campionato Primavera 1 TIM “Trofeo Giacinto Facchetti” 2020-2021, giocata oggi al Suning YDC, la baby Atalanta riesce a frenare la corsa della capolista Inter. Finisce 0-0 dopo un'ottima prestazione della squadra di mister Massimo Brambilla, più volte vicina al gol. Come riporta Atalanta.it, dopo un avvio equilibrato da parte di entrambe le squadre, la prima grande occasione arriva al 34′ con Ghislandi che centra per Cortinovis, ma Rovida è bravo a respingere la girata in acrobazia del capitano atalantino.



PRESSING NERAZZURRO- Al 66′ occasione anche per l’Inter, ma Gelmi è attento e devia il diagonale di Fonseca. Verso il finale di gara ci prova di più l'Atalanta, all’88’Rovida devia la sfera sulla traversa dalla punizione tagliata di Ruggeri.



IL TABELLINO COMPLETO-



INTER-ATALANTA 0-0



Inter: Rovida, Vezzoni, Dimarco (32′ s.t. Tonoli), Youte, Sottini (32′ s.t. Moretti), Sangalli, Wieser (11′ s.t. Mirarchi), Boscolo Chio, Fonseca, Lindkvist (11′ s.t. Casadei), Bonfanti (22′ s.t. Satriano). A disposizione: Botis, Basti (21), Tonoli, Moretti, Zanotti, Mirarchi, Goffi, Casadei, Satriano, Iliev, Akhalaia, Fontanarosa. Allenatore: Armando Madonna.



Atalanta: Gelmi, Ghislandi, Ruggeri, Zuccon (26′ s.t. Giovane), Cittadini, Scalvini, Grassi, Gyabuaa, Italeng (36′ s.t. De Nipoti), Cortinovis, Sidibe. A disposizione: Dajcar, Scanagatta, Hecko, Berto, Ceresoli, G. Renault, Oliveri, Repa. Allenatore: Massimo Brambilla.



Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (assistenti Egidio Marchetti di Trento e Maicol Ferrari di Rovereto).



Note: espuslso Sangalli (I) al 40′ s.t. per doppia ammonizione, ammoniti Moretti (I), Sidibe (A), Italeng (A).