l'outsider che in realtà outsider non è, vince tutti gli scontri diretti e ribalta ogni pronostico fino al titolo finale. La favolaPrimavera e di Antonioè tutta da raccontare perché dopo aver vinto lo spareggio playoff con la Spal all'ultima di campionatoUna gara in cui è letteralmente successo di tutto, ma in cui l'Empoli ha saputo portarsi avanti con costanza e senza mai perdere il controllo della gara. A sbloccare la gara in apertura una splendida punizione dia cui però ha risposto poco dopoper l'1-1. Gli azzurri sono però messi meglio in campo e entro fino primo tempo prima raddoppiano con una splendida percussione personale di, che si fa 30 metri palla al piede lasciando sul posto i difensori, e poi conche scatta in verticale bruciando un disastroso Berto e segnando il 3-1 che chiude la prima frazione.Nella ripresa l'Atalanta di Massimo Brambilla e due volte campione d'Italia riapre la gara conche di testa concretizza un cross di Grassi, ma il 3-2 dura solo due minuti perché ancora una voltaè bravo a tagliare in due la difesa atalantina e segnare il 4-2. Gli animi si accendonovengono espulsi per fallo e reazione, lasciando entrambe le squadre in 10, poi la Dea chiude addirittura in 9 per l'espulsione diche interrompe una chiara occasione da gol. Tutto finito? Per nulla perchésegna il 4-3 dal dischetto per fallo di mano di Belardinelli, ma a chiudere la gara ci pensa nel recuperoche firma la sua doppietta, si conferma il miglior talento dei suoi e manda in paradiso l'Empoli 22 anni dopo l'ultima volta.Atalanta-Empoli 3-5: 28' Asllani (E), 36' Sidibe (A), 41' Baldanzi (E), 45+1' Ekong (E), 53' Italeng (A), 55' Ekong (E), 90' rig. Cortinovis (A), 90+1' Baldanzi (E),: Dajcar, Ghislandi [14' Grassi (77' Mediero)), Ceresoli (46' Oliveri), Scalvini, Gyabuua, Italeng, Cortinovis, Ghisleni (67' De Nipoti), Berto (46' Cittadini), Sidibe, Renault.A disp.: Sassi, Vismara, Giovane, Scanagatta, Hecko, Mediero, Zuccon, Rosa.All. Brambilla: Hvalic, Rizza, Asllani, Pezzola, Lipari (65' Martini), Belardinelli, Baldanzi (90+2' Bozhanaj), Ekong (75' Degli Innocenti), Siniega, Donati, Fazzini (90+2' Sidibe).A disp.: Fontanelli, Toccafondi, Keramitsis, Indragoli, Morelli, Manfredi, Lombardi, Rossi.All. SpanòArbitro: MieleAmmoniti: Berto (A), Gyabuua (A), Italeng (A); Espulsi: De Nipoti (A), Pezzola (E), Scalvini (A),