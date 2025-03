Primavera, la finale di Coppa Italia fra Milan e Cagliari si giocherà all'Arena

Getty Images

, grazie a un goal di Filippo Scotti che è risultato decisivo nella semifinale disputata contro il Lecce. Un preciso destro all’angolino spedisce dunque i giovani ragazzi allenati da Federico Guidi all’atto per la conquista della competizione, dove sfiderà il Cagliari – che ha sconfitto 2-0 la Juventus -.- dedicata dal 2001 a Gianni Brera -(l’impianto sportivo in attività più antico del mondo, inaugurato nel 1807).

. L’ufficialità è attesa a breve, come riporta anche La Gazzetta dello Sport. Ci sarà, dunque, Milan-Cagliari dopo i successi ottenuti, rispettivamente, contro Lecce e Juventus. Una soddisfazione per i ragazzi di Guidi che a fine partita ha parlato così: “C'è soddisfazione perché i ragazzi meritano di giocare una finale e dare un senso ai tanti sacrifici di questi mesi. Anche oggi avevamo tanti giovanissimi in campo, c'erano 9-10 anni di differenza con il Lecce, ma questa è la filosofia del Milan”.

che, nel corso della sua centenaria storia ha visto ogni qual tipo di attività sportiva essere disputata al suo interno: dalle competizioni sul ghiaccio alla ginnastica, dalle gare di canottaggio al ciclismo, arrivando all’atletica e ovviamente al calcio, con la Nazionale Italiana che disputò la sua prima storica partita il 15 maggio 1910 (dove vinse per 6-2 contro la Francia). Recentemente ha visto disputarsi anche un derby femminile, ma