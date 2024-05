NurPhoto via Getty Images

Il campionatogiunge all'atto conclusivo, conpronte a sfidarsi nel match valido perdel torneo dedicato alle formazioni Under 19, sul terreno dello stadio "Curva Fiesole" al Viola Park di Firenze. Da una parte i neroverdi, che in semifinale hanno superato l'di Christian Chivu, sono determinati a rispondere alla retrocessione della prima squadra alzando lo Scudetto Primavera per la prima volta nella loro storia. A guidare i neroverdi, oltre a bomber Flavio Russo, ci sarà Emiliano, tecnico che quest'anno ha ricoperto per un brevissimo periodo la guida della prima squadra in Serie A. Dall'altra parte, tuttavia, a dar loro filo da torcere ci sarà la Roma di Federico, forte del secondo posto conquistato in regular season e reduce dalla decisiva vittoria per 3-2 nel derby contro la. Vincendo, i giallorossi porterebbero a casa il loro 7° Scudetto Primavera, succedendo al Lecce campione nel 2022/23 e tornando alla vittoria dopo 8 anni dall'ultima volta datata 2016.si parte, il match è visibile in chiaro su Sportitalia (canale e app) e su Rakuten Tv.

: Theinier; Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Falasca; Kumi, Lopes, Leone; Bruno, Knezovic; Russo. All. Bigica: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio, Cherubini. All. Guidi