La Juventus Primavera si porta a -1 dal sesto posto, occupato da Cagliari e Chievo Verona, e dai playoff grazie a un importante 2-2 ottenuto in rimonta in casa della Fiorentina. Koffi e Beloko portano avanti i viola, che sembrano in totale controllo della partita. Nel finale, però, arrivano i gol di Markovic e Petrelli a regalare il pareggio ai bianconeri.



FIORENTINA-JUVENTUS 2-2 (12' Koffi, 62' Beloko, 88' Markovic, 90' Petrelli)

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti, Ponsi, Antzoulas, Gillekens, Pierozzi; Lakti, Meli (82' Hanuljak), Beloko; Ferrarini, Kukovec (46' Longo), Koffi (74' Nannelli). A disp. Chiorra, Gelli, N. Pierozzi, Gorgos, Nannelli, Spalluto, Longo, Simic, Fiorini, A. Nannelli, Bocchio, Hanuljak. All. Bigica.

JUVENTUS (4-3-3): Loria; Rosa (46' Bandeira), Capellini, Vlasenko, Anzolin; Portanova, Morrone (71' Petrelli), Francofonte (81' Penner); Monzialo (71' Ahamada), Markovic, Sene (46' Frederiksen). A disp. Israel, Bendeira, Boloca, Gozzi, Pinelli, Ahamada, Leone, Penner, Frederiksen, Di Francesco, Petrelli. All. Baldini.

NOTE: ammoniti Beloko (F), Rosa (J), Longo (F), Anzolin (J), Gillekens​ (F)