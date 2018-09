Portanova show: a Cagliari la Juve continua sulla scia del primo successo. Una sfida importante, con calcio d'inizio alle ore 11.00 e che ha avuto come palcoscenico la Sardegna Arena, in cui la Primavera bianconera si è imposta con la bella doppietta di Manolo Portanova. Una vittoria fondamentale, la seconda in campionato.