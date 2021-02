Juventus e Sampdoria Primavera si sono affrontate due volte in cinque giorni. Dopo il successo bianconero per 2-1 che mercoledì ha permesso alla squadra di mister Bonatti di passare il turno in Coppa Italia, oggi è stato il turno della Samp di festeggiare: addirittura 4-1 il risultato, un ribaltone dopo che le cose si erano messe bene per la Juve...



IL TABELLINO



Juventus-Sampdoria: 1-4



Marcatori: (Da Graca 17', Siatounis 22', Trimboli 40', Di Stefano 50', Yepes 69')



Juve (4-4-2): Senko; Leo, Fiumanò, Nzouango, Ntenda (Turicchia 80'); Iling (Maressa 72'), Miretti, Omic (Cerri 52'), Soule (Hasa 80'); Da Graca (Sekularac 72'), Sekulov. A disp. Daffara, Verduci, De Winter, Ledonne, Cotter, Bonetti, Galante. All. Bonatti

Samp (3-5-2): Avogadri; Aquino, Obert, Yepes, Angileri (Brentan 72'), Giordano, Ercolano (Somma 87'), Siatounis, Prelec, Trimboli (Sepe 87'), Di Stefano (Yay Mpie 72'). A disp. Saio, Zovko, Napoli, Marrale, Montevago, Krawczyk, Hermansen, Gaggero. All. Tufano



Ammonizioni: (Fiumanò (J) 34', Ntenda (J) 45', Prelec (S) 55')