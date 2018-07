Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il nuovo tecnico della Primavera, Armando Madonna, parla degli impegni della stagione che sta per iniziare



“Sono molto contento, non ho ancora iniziato ma mi hanno tutti accolto in maniera incredibile. Dal mister della prima squadra a tutti i dirigenti, è come essere entrato a far parte di una famiglia, adesso devo ambientarmi, ma eccomi qui. Sono tantissime le partite e sono tantissimi anche i ragazzi, ci sarà spazio per tutti. Cominciamo intanto con il ritiro che è la cosa più importante per conoscere anche lo staff e l’ambiente. Poi ci saranno gli impegni e affronteremo tutto con grande serietà. La mia attesa principale è quella di vedere il loro livello, anche se so che è molto alto. Prendiamo un impegno alla volta. Le partite di campionato che ci saranno per prime sono le più importanti, poi la Champions League (Youth League). Una vetrina bellissima, importante che voglio godermi.”