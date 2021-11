Milan-Juve Primavera prenderà il via questo pomeriggio alle 15 dal centro sportivo Vismara di Milano e nonostante quello che la classifica odierna può raccontare, quella di oggi rimane una sfida fondamentale per entrambe le squadre e che va al di là dell'evidente divario tecnico che esiste fra i rossoneri allenati da Federico Giunti e i bianconeri di Andrea Bonatti.



Per i padroni di casa, relegati al penultimo posto in piena zona retrocessione, quella di oggi rappresenta l'ultima spiaggia per rimettere in piedi una stagione partita con solo una vittoria all'attivo nelle prime 8 gare e per salvare la più che traballante panchina di Giunti. Per gli ospiti, che al contrario sono in piena corsa playoff a -5 dalla Roma capolista, l'obiettivo è quello di continuare il percorso positivo intrapreso da fine settembre dopo la vittoria sull'Inter e ampliare il bottino che ad oggi vede 7 vittorie all'attivo nelle ultime 8 gare fra campionato e Youth League.



Milan (4-3-3): Jungdal; Coubis, Stanga, Obaretin, Bozzolan (46' st Kerkez); Di Gesù, Tolomello, Alesi, El Hilali, Nasti, Capone.Juve (4-2-3-1): Senko; Savona, Citi, Nzouango, Turicchia; Ledonne, Bonetti; Iling, Sekularac, Chibozo; Cerri.

Milan Primavera-Juve Primavera LIVE dalle 15.



PRIMO TEMPO

3' Capone ci prova dal limite con un destro di potenza che sfiora l'incrocio dei pali a Senko battuto.

8' GOL - Bell'azione in ripartenza del Milan che coglie scoperto il centrocampo bianconero con Capone che serve in verticale Nasti che si allarga sulla sinistra, ma lascia partire un sinistro di potenza che sbatte sulla traversa e batte Senko.

9' - Pronta risposta della Juventus con Iling che crossa a centro area trovando Chibozo che però non riesce a coordinarsi al meglio.

10' - Altra occazione clamosora per la Juve ancora dalla sinistra un cross verso il secondo palo che trova Sekularac il cui destro di prima ad incrociare sfila a lato di un soffio.

13' - Ancora Nasti pericoloso con una palla persa sulla trequarti dalla Juventus e il tiro del numero 9 da fuori area che sfiora il palo alla destra di Senko.

23' - El Hilali al tiro dal limite dell'area, Senko c'è

24' - Ci prova Iling-Junior, Jundgal attento

35' GOL - Questa volta è Chibozo che sfonda sempre dalla sinistra con uno scolastico 1-2 e serve a centro area Cerri bravo a battere Jungdal con un semplice tap in.

39' - Ancora Cerri pericoloso questa volta con un tap-in in area piccola mandato clamorosamente alto da posizione favorevolissima. L'azione era comunque irregolare.



​SECONDO TEMPO

46' - Primo cambio per giunti che inserisce Kerkez per Bozzolan.

48' - Subito pericoloso il Milan con El Hilali che ci prova dalla distanza e Senko che risponde presente.

50' - Cartellino giallo per Nasti per un brutto fallo sulla trequarti.

54' GOL - Ancora Nasti, lanciato in profondità resiste alla carica dei difensori bianconeri e batte Senko che in uscita tocca, ma non basta.

56' Triplo cambio per la Juventus che sostituisce Cerri, Ledonne e Sekularac e manda in campo Turco, Maressa e Rouhi.

59' - Milan vicino al tris con El Hilali che si gira e tira, ma la deviazione di un difensore manda la palla in angolo.

61' - Brutta palla persa dal Milan con Turco che si invola in contropiede salta un uomo in area, ma al momento del tiro è contrastato in scivolata disperata da Obaretin che manda in angolo.

63' - Cartellino giallo per Iling per un fallo su Courbis.