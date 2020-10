L'inizio di stagione da parte del Napoli Primavera è stato positivo. Vittoria netta per 4-0 contro l'Ascoli in Coppa Italia. Ma appena tre giorni fa è arrivato il ko contro la Lazio, che, considerato il valore delle rose, non è un risultato inaspettato.



Inaspettato, invece, è stato il pessimo esordio in campionato da parte degli azzurrini. Il Napoli è stato retrocesso in Primavera 2 e l'obiettivo è quello di risalire immediatamente nel massimo campionato giovanile. Ma bisogna invertire immediatamente la rotta perché il Napoli la prima gara di campionato l'ha persa per 4-1 a Lecce. Decidono la tripletta di uno scatenato Oltremarini e una rete di Ortisi. A nulla serve il gol della bandiera di Ambrosino.