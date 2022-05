In finale ci va l'Inter di Cristian Chivu, che si giocherà la partita scudetto contro la Roma. Nella semifinale Primavera i nerazzurri vanno al riposo sotto di 3 gol contro il Cagliari, ma quando la partita sembra ormai avere un finale scontato, l'Inter riemerge con 3 gol in 15 minuti, dal 77' al 92', con la doppietta di Abiuso e il pareggio di Sangalli a tempo scaduto, giunto al minuto 92. Il 3-3 premia appunto l'Inter in virtù del miglior piazzamento in classifica.