Oggi alle 14 prende il via ufficialmente la nuova stagione del campionato Primavera 1. La formula è la stessa degli anni scorsi e vedrà un girone unico da 16 squadre con due retrocessioni dirette, 1 playout per non retrocedere e una fase finale a 6 squadre per l'assegnazione del titolo che vedrà le prime due classificate della stagione regolare approdare direttamente alle finals 4 e le restanti 4 sfidarsi in uno spareggio qualificazione.



Un campionato a cui non prenderà parte il Milan, retrocesso sul campo al termine dell'ultima stagione, e che vedrà tutti i club provare a dare la caccia all'Atalanta di Brambilla che ha dominato la passata annata fino alla finale vinta contro l'Inter. Proprio i nerazzurri di Armando Madonna sono i favoriti ad una stagione di alto livello in Italia e in Youth League, ma non saranno gli unici in lotta quantomeno per un posto playoff che vedrà combattere sicuramente anche la Roma. Tante incognite alle spalle di queste tre e qualche possibile sorpresa. Ecco i nostri pronostici.