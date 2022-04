#PRIMAVERA1: RISSA ALLA FINE DI ROMA-NAPOLI



Tanta la tensione alla fine della partita Roma-Napoli vinta dai partenopei 0-1. pic.twitter.com/QHOVPbK5HY — Sportitalia (@tvdellosport) April 20, 2022

Tanta tensione al termine digara valida per ile vinta dagli ospiti per 1-0. Alla fine della partita, dopo il triplice fischio, in mezzo al campoche ha visto coinvolti tanti dei ragazzi protagonisti della gara. Tahirovic dei giallorossi il più attivo, ma sarà pesante la mano del giudice sportivo.