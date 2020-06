Gentile Procuratore,sono un calciatore di una Primavera di serie A (ci siamo anche sentiti al telefono) senza procuratore e senza voglia di averne uno (con tutto il rispetto per la sua categoria). Ho appena appreso che il Campionato di Primavera è stato annullato definitivamente anche perché diversi calciatori della Primavera saranno aggregati alle prime squadre essendoci la necessità di avere una rosa più ampia per eventuali cambi, ecc. Io, ovviamente, scrivo perché sono rimasto fuori da tutto, non giocherò in Primavera, non sarò aggregato alla prima squadra e neppure l'ombra di un contratto da professionista. Vengo forse punito perché non ho il procuratore che è stato consigliato alla mia famiglia? Firmato: un calciatore come tanti, player Nessuno!avvertendo chi ci legge che hai un nome e un cognome e una società di appartenenza, prometto il riserbo più totale su quanto mi hai riferito al telefono. Nelle righe della mail sei stato più cauto nell'. Non potendo entrare nel merito delle scelte tecniche, voglio peròpiù di tanto per far giocare questo o quel calciatore. L'essere aggregato a una prima squadra è il "premio" concesso a un calciatore ritenuto già maturo per giocare con i "grandi" ed eventualmente per esordire in campionato. L'Inter, ad esempio, molto probabilmente concederà spazio ai 2002 Lorenzo Pirola e Lucien Agoumé così come altre società hanno già aggregato diversi giovani calciatori pronti ad approfittare delle occasioni che saranno loro concesse per via dei 5 cambi e del calendario così fitto di partite.e non continuare a sperare in una convocazione.e vedrai che le opportunità non tarderanno ad arrivare nemmeno per te! Quanto al tuo ultimo interrogativo ("Vengo forse punito perché non ho il procuratore che è stato consigliato alla mia famiglia?") sottolineo che le società non dovrebbero condizionare le famiglie sulla scelta del procuratore essendo il rapporto con quest'ultimo basato su un rapporto di fiducia tra le parti.Ma ora passo la palla agli utenti di: secondo voi il diktat "largo ai giovani!" sarà solo passeggero per via del Coronavirus o anche in futuro assisteremo al trend di lasciare più spazio ai giovani calciatori provenienti dalle primavere? Necessità del momento o giro di boa?: in foto l’Atalanta, in testa alla classifica del campionato Primavera al momento della sospensione.